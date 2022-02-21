Иммунолог оценил эффективность иммуномодуляторов для профилактики коронавируса и гриппа

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, почему не стоит принимать иммуномодулирующие препараты для профилактики ОРВИ, гриппа или коронавирусной инфекции.

По его словам, подобные препараты могут влиять на активность отдельных клеток врожденного иммунитета или сразу на врожденный и приобретенный иммунитет, однако они напрямую не защищают от вирусов. Кроме того, колебания отдельных иммунологических параметров не свидетельствуют о клинической эффективности таких препаратов.

«То, что введение препарата может менять, условно, активность интерфероновой системы, еще не значит, что этот препарат будет снижать риски заражения теми или иными инфекционными заболеваниями», – объяснил специалист в эфире радио Sputnik.

Крючков отметил, что говорить о систематическом профилактическом применении таких препаратов можно будет только проведения дополнительных исследований, в настоящее время надежных данных о положительном свойстве иммуномодуляторов нет.

«Вероятность того, что они вам навредят, небольшая, но они практически наверняка вам и не помогут. Не стоит тратить деньги на подобные препараты», – заключил иммунолог.

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