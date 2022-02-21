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Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед 8 марта

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Шестидневная рабочая неделя ожидает граждан России в период праздников — работать будем с 28 февраля по 5 марта. Об этом напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в беседе с РИА «Новости».

23 февраля — нерабочий день, а 22 февраля рабочее время сокращается на один час. Выходные по производственному календарю могут переноситься на другие дни.

Нечаева отметила, что шестидневка в этом году будет у тех, кто обычно работает пять дней в неделю.

«В марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта», — сказала специалист. Она напомнила, что 5 марта — суббота, но поскольку она является предпраздничным днем, то рабочий день также сокращается на один час.

Ранее россияне рассказали, что хотели бы получить в подарок на 23 февраля и 8 марта.

Также сообщалось, что почти половина россиян готова к переходу на сокращенную рабочую неделю.

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