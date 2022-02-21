Американцы потребовали от властей «нормальных» источников об «угрозе теракта» в России

Американские граждане отреагировали на срочное предупреждение посольства США в Москве о возможных терактах в России. Под постом пресс-секретаря дипмиссии в Twitter потребовали от своего правительства надежных источников, на основе которых сделаны выводы об «угрозе».

«По сообщениям СМИ…» Я ожидаю от своего правительства более точной и достоверной информации», — написал один из комментаторов.

«Неужели вы все еще верите, что США предоставляют своим гражданам какую-либо достоверную информацию?», — ответили ему.

Некоторые пользователи отметили, что сумбурность изложенной информации едва ли дает понять, что происходит. Пользователи начали шутить про «освобождение Аляски» и про то, что в посольство нельзя ни попасть, ни покинуть его.

«Имейте планы эвакуации, которые не зависят от помощи правительства США». Пожалуйста, объясните это более подробно», — попросил один из пользователей.

«Планирует ли Россия напасть на Россию и обвинить в этом Украину?» — попросил пояснить другой.

20 февраля посольство США в Москве на официальном сайте диппредставительства опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

При этом дипмиссия не приводит ссылки на конкретные публикации.

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол назвал «весьма необычным» предупреждение американского посольства своих граждан о возможных терактах.