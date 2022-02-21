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13 детей отравились на соревнованиях в Нижегородской области

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

На соревнованиях по футболу в Лукоянове Нижегородской области отравились 15 человек, 13 из них — дети. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

По информации издания, дети в возрасте от шести до восьми лет были размещены в местной гостинице «Рубин». Вечером 19 февраля участники соревнований и сопровождающие почувствовали себя плохо, им вызвали «скорую». Медики оказали помощь 15 пострадавшим с симптомами отравления. Троих детей отправили на стационарное лечение, позже родители одного из них отказались от госпитализации ребенка.

Спортивный турнир был организован в статусе коммерческих соревнований и не входил в календарный план министерства спорта Нижегородской области.

Ранее в московском колледже нашли тело подростка — предварительно, он употребил таблетки для лечения заболевания сердца, которыми его угостил друг. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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