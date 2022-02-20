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Скульптура проститутки Олечки на трассе под Белгородом простояла меньше суток

В Белгородской области установили памятник проститутке и демонтировали его в тот же день

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Скульптуру проститутки Олечки 20 февраля установили у дороги между Белгородом и поселком Майский. Об этом сообщает издание «Подъем».

В публикации отмечается, что памятник украшает собой подъезд к станции технического обслуживания и кузнице.

«Это скульптура соседа кузнеца, товарища. Там вот непосредственно кузница, несколько людей занимаются. Сделал он ее еще, наверное, по ноябрю, но вот выставил буквально неделю-две назад. Это не совсем путана, это путана 90-х, грубо говоря. Задумка с отсылкой в прошлое. Как он ее сам назвал – Олечка», — рассказал местный автослесарь Сергей.

Он отметил, что основная задумка автора скульптуры – «взбудоражить чопорную общественность».

По словам автора памятника, кузнеца Андрея, он сам воспринимает Олечку как образ попутчицы. Он также отметил, что не хотел бы себя афишировать и боится за свою работу.

Спустя несколько часов кузнец Андрей заявил изданию, что памятник Олечке сносят из-за внимания СМИ.

«Горисполком и была полиция. Я, когда приехал, они уехали. Сказали владельцу гостиницы, где барышня стояла, убрать ее немедленно. Спорить пока не стали, будем разбираться, на каких основаниях они нам запрещают. По факту этого и ожидал, но не думал, что так оперативно дойдет до губернатора информация», — рассказал кузнец.

Ранее в Костроме на улице Магистральной местные власти установили скульптуру Снегурочки, которую впоследствии раскритиковали местные жители.

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