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На 88-летнего композитора Колкера напали в подъезде его дома

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На 88-летнего композитора Александра Колкера напали в подъезде собственного дома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Александра Наумовича атаковал мужчина, который зашел с ним в лифт. Неизвестный начал душить композитора и ударил его ножом. Колкер смог сам вызвать полицию, от госпитализации он отказался.

Александр Наумович Колкер — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор более ста песен, в том числе «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Карелия», «Качает, качает…», «Стоят девчонки», «Опять плывут куда-то корабли», «Весенний Ленинград», «Красивые слова», «Ночной трамвай», «Рябина», «Танцуем пока танцуется» и других. Автор музыки к нескольким кинофильмам.

Ранее сообщалось, что два пассажира Московского метро напали на полицейских.

Инцидент произошел на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии. По информации следствия, вечером 17 февраля двое полицейских попросили одного из пассажиров проследовать за ними в комнату полиции для установления его личности, однако тот не согласился, а потом «стал толкать и замахиваться руками» на правоохранителей.

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