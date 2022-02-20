«Лежу, умираю»: провалившаяся под тротуар жительница Губкина рассказала о своем состоянии

Жительница города Губкин Белгородской области Ольга 19 февраля провалилась под тротуар на глубину, предположительно, более 2 метров. В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что в больнице зафиксировали только ушибы, но у нее ужасное состояние, и таблетки не помогают.

«Сегодня в Следственный комитет ходили, проходила полдня я со своей ногой, а теперь лежу, умираю. Таблеток напилась, но что-то мне ничего не помогает. Все тело болит, голова раскалывается. Следственный комитет проводит проверку по данному случаю, и он же меня направил завтра снять побои у судмедэксперта. В больнице сказали, что переломов нет, ушиб грудной клетки, ушиб головы, завтра я повторно пойду в больницу, буду открывать больничный, потому что все тело болит, голова раскалывается, во рту какой-то железный привкус присутствует, что-то необычное. Состояние ужасное», — сказала она.

По словам Ольги, она провалилась под землю вместе с тротуарной плиткой, а сверху на нее обвалились другие части плитки и поребрик. Женщина подчеркнула, что благодаря утепленной шапке поребрик не пробил ей голову.

«Брат Иван шел спереди, потом друг его Вова, и самая последняя шла я. Под ними ничего не провалилось, а под моими 115 килограммами провалилось. У меня вообще какое-то состояние непонятное было. Как стояла я на плитке, так я с этой плиткой и упала вниз. Как мне показалось, чуть-чуть под землю ноги ушли. Я испугалась, что еще сильнее туда в землю провалюсь. Меня задержал кусок арматуры, поэтому я к колодцу дальше не провалилась. Я об него обтесала весь живот, он у меня весь фиолетового цвета, но именно он меня на ногах и удержал. Если бы я свалилась, меня бы там плиткой прибило. После падения куски плитки один за другим так тынь-тынь-тынь начали сильнее обваливаться и по голове меня бах-бах-бах-бах. И самый последний упал поребрик. Он попал на левую часть головы, он меня ударил, ухо горит до сих пор, плечо, там такой синяк, и рука левая от плеча до локтя вся синяя. Поребрик начал спускаться вниз по мне и по левой ноге, и она от колена до щиколотки распухла, вся фиолетовая стала и с ссадинами. Это хорошо, что я в норковой шубе была, она как-то смягчила этот полет и шапка теплая на подкладке хорошей. А то бы голова вся пробитая была», — пояснила пострадавшая.

Ольга добавила, что после произошедшего представители администрации с ней так и не связались.



«Будем пробовать разбираться с компанией. Пока не думала о компенсации, думаю о своем здоровье. Надо сначала немножечко в себя прийти, отойти от этого всего. Ниоткуда ко мне никто не обращался, единственный, кто ко мне сегодня пришел, это дежурный участковый. Сказал, что через час нужно быть в Следственном комитете с братом. Все. Больше никто ко мне не приходил, не звонил, не писал», — заключила она.