Израиль решил открыть границы для непривитых туристов

В канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета рассказали, что страна с 1 марта будет пускать как привитых, так и непривитых туристов, но с двумя ПЦР-тестами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение об ослаблении ограничений по коронавирусу было принято Беннетом и министром здравоохранения Израиля Ницаном Горовицем.

Из заявления канцелярии премьер-министра следует, что с 1 марта будет разрешен въезд туристам любого возраста, привитым и непривитым, при условии выполнения двух ПЦР-тестов: перед отлетом и после посадки в Израиле.

Ранее в пресс-службе израильского министерства туризма заявили, что граждане России, вакцинированные «Спутником V», смогут по упрощенной процедуре въехать в Израиль.

Там добавили, что привитые туристы должны будут получить положительный тест на наличие антител, сделанный в России в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий.

Такие граждане смогут заранее подать все необходимые документы на сайте израильского минздрава и получить зеленый сертификат еще до вылета в страну.