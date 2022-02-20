Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
СК возбудил дела по фактам ранения и гибели мирных жителей в Донбассе 16:23
Глава МИД Украины заявил, что Европе пора направить Киеву четкий сигнал о членстве... 16:23
Глава МИД Украины Кулеба: Киев не планирует и не проводит никаких наступательных операций 16:15
Журова назвала главные разочарования зимней Олимпиады 16:13
Макрон завершил переговоры с Путиным и общается с Зеленским 15:57
В Госдуме назвали главного героя зимней Олимпиады 15:53
Песков назвал Россию последней страной в Европе, которая хочет произносить слово... 15:49
Захарова ответила на слова главы МИД Британии о «вторжении» России... 15:41
Лыжник Большунов вынес флаг ОКР на церемонии закрытия пекинской Олимпиады 15:32
Песков заявил о нежелании Зеленского выполнять минские соглашения 15:27

В Москве-реке нашли тело пропавшего в начале февраля экс-замминистра юстиции

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Водолазы нашли тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, который утонул в начале февраля в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Тело найдено поисково-маневренной группой и волонтерами в 14.33 мск. Проводятся следственные мероприятия», — рассказал источник.

Бывший замминистра юстиции Владимир Ялунин исчез в ночь на 6 февраля в Подмосковье. Мужчина выехал на квадроцикле в поле в городском округе Одинцово в селе Аксиньино и не вернулся, телефона при нем не было. В МЧС рассказали, что Ялунин уехал в сторону церкви в селе Козино.

Спасателям удалось найти следы квадроцикла, ведущие к пролому во льду на реке. Квадроцикл вытащили из воды 8 февраля.

Ялунин возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России с 1998 по 2004 год. С 2004 по 2006 год он работал замминистра юстиции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть