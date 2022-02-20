В Москве-реке нашли тело пропавшего в начале февраля экс-замминистра юстиции

Водолазы нашли тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, который утонул в начале февраля в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Тело найдено поисково-маневренной группой и волонтерами в 14.33 мск. Проводятся следственные мероприятия», — рассказал источник.

Бывший замминистра юстиции Владимир Ялунин исчез в ночь на 6 февраля в Подмосковье. Мужчина выехал на квадроцикле в поле в городском округе Одинцово в селе Аксиньино и не вернулся, телефона при нем не было. В МЧС рассказали, что Ялунин уехал в сторону церкви в селе Козино.

Спасателям удалось найти следы квадроцикла, ведущие к пролому во льду на реке. Квадроцикл вытащили из воды 8 февраля.

Ялунин возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России с 1998 по 2004 год. С 2004 по 2006 год он работал замминистра юстиции.