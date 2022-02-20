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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Посольство Индии в Киеве призвало сограждан покинуть Украину

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Посольство Индии на Украине призвало соотечественников покинуть страну в связи с неопределенностью ситуации.

«Ввиду сохраняющегося высокого уровня напряженности и неопределенности в отношении ситуации на Украине всем гражданам Индии, чье пребывание не считается необходимым, и всем индийским студентам рекомендуется временно покинуть Украину», — говорится в предписании, опубликованном на сайте диппредставительства.

Для вылета из страны посольство рекомендовало использовать все доступные коммерческие и чартерные рейсы.

Дипломаты уже второй раз обращаются к гражданам Индии с просьбой покинуть Украину, до этого они использовали более мягкие формулировки, предлагая «рассмотреть возможность временного отъезда».

Ранее с аналогичным призывом к соотечественникам обратилась Франция.

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