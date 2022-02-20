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В России за сутки число госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось на 33,1%

В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с COVID-19

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В России за сутки количество госпитализаций из-за коронавируса составило 10 372, оно снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 33,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, снижение госпитализаций отмечено в 71 российском субъекте, увеличение зафиксировано в 13 регионах.

За сутки в стране выздоровели 147 296 человек — это число на 22,9% меньше по сравнению с предыдущим днем. Выявлено 170 699 новых заболевших COVID-19, зафиксировано 745 летальных исходов. Число выявленных заражений коронавирусом в России за время пандемии достигло 15 370 419.

Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге (16 599), в Красноярском крае (6703) и Москве (6388).

Ранее врач-эпидемиолог Александр Горелов рассказал, что коллективный иммунитет к «омикрон»-штамму коронавируса в России должен составлять 90% для снижения подъема заболеваемости, но этот показатель не достигнут.

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Коронавирус 2019-nCoV
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