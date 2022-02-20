Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Губерниев раскритиковал игру сборной России по хоккею после финала на Играх 10:14
В Ростовскую область прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса 10:04
В ДНР заявили, что Украина с одобрения Запада приступила к вторжению 09:59
Плющев о поражении в финале Игр: это была лучшая игра на Олимпиаде 09:58
Россия стала второй по количеству медалей на Играх с национальным рекордом 09:52
Япония обвинила Россию в эскалации ситуации вокруг Украины 09:49
Зеленский назвал трагедией двух стран нынешние отношения Украины и России 09:46
Сборная России по хоккею во второй раз в истории потерпела поражение... 09:34
В ДНР заявили о планах диверсантов взорвать объекты критической инфраструктуры 09:21
Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в финале Олимпиады 09:20

Россиянам рассказали о редком последствии COVID-19

Врачи рассказали о возможности появления у переболевших COVID-19 скачков давления

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Иммунолог Николай Крючков и врач-остеопат Александр Евдокимов в беседе с URA.RU рассказали о том, что у переболевших COVID-19 могут появиться скачки артериального давления.

Однако, по словам Крючкова, это не самый распространенный симптом.

«Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления. Надо смотреть, есть ли у человека ожирение, диабет или преддиабет», — заявил врач.

Он подчеркнул, что подобное последствие от коронавируса чаще всего может наблюдаться у недавно переболевшего человека, который не подвержен физическим и психоэмоциональным нагрузкам.

В свою очередь Евдокимов подчеркнул, что у перенесших коронавирус людей, у которых наблюдаются скачки давления, могли начаться не сердечно-сосудистые нарушения, а проблемы с позвоночником. По его словам, остеохондрозные хронические заболевания тоже участвуют в регуляции давления.

Ранее врач-невролог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Юлия Евсютина заявила, что коронавирусная инфекция может привести к нарушению мозгового кровообращения.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть