Россиянам рассказали о редком последствии COVID-19

Иммунолог Николай Крючков и врач-остеопат Александр Евдокимов в беседе с URA.RU рассказали о том, что у переболевших COVID-19 могут появиться скачки артериального давления.

Однако, по словам Крючкова, это не самый распространенный симптом.

«Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления. Надо смотреть, есть ли у человека ожирение, диабет или преддиабет», — заявил врач.

Он подчеркнул, что подобное последствие от коронавируса чаще всего может наблюдаться у недавно переболевшего человека, который не подвержен физическим и психоэмоциональным нагрузкам.

В свою очередь Евдокимов подчеркнул, что у перенесших коронавирус людей, у которых наблюдаются скачки давления, могли начаться не сердечно-сосудистые нарушения, а проблемы с позвоночником. По его словам, остеохондрозные хронические заболевания тоже участвуют в регуляции давления.

Ранее врач-невролог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Юлия Евсютина заявила, что коронавирусная инфекция может привести к нарушению мозгового кровообращения.