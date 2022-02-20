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В ДНР заявили о планах диверсантов взорвать объекты критической инфраструктуры

МГБ ДНР: группа диверсантов планировала подрывы критической инфраструктуры в Донецке

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило, что группа диверсантов планировала подрывы объектов критической инфраструктуры региона.

«На территории города Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника, которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории республики», — говорится в публикации на сайте МГБ ДНР.

При попытке задержания диверсанты оказали сопротивление, в результате пострадали два бойца спецназа ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты пытались взорвать емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе донецкой Горловки.

Также в ДНР заявляли о задержании украинского агента.

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