В ДНР заявили о планах диверсантов взорвать объекты критической инфраструктуры

Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило, что группа диверсантов планировала подрывы объектов критической инфраструктуры региона.

«На территории города Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника, которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории республики», — говорится в публикации на сайте МГБ ДНР.

При попытке задержания диверсанты оказали сопротивление, в результате пострадали два бойца спецназа ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты пытались взорвать емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе донецкой Горловки.

Также в ДНР заявляли о задержании украинского агента.