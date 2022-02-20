Алиса Казьмина заявила, что мать и сын хотят отправить ее в хоспис

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, страдающая тяжелым аутоиммунным заболеванием, рассказала, что поссорилась со своими ближайшими родственниками. В интервью изданию Day. ru она заявила, что ее собственный сын-подросток устроил за ней слежку, а мать хочет довести до смерти и отправить в хоспис либо в психбольницу.

По словам женщины, ее сын, прекрасный айтишник, взломал ее почту и читал ее переписку.

«Он здорово перелопатил все мои телефоны, подключился к моим карточкам. За это время читал мои сообщения», — пожаловалась Казьмина. Также она заявила, что нашла дома документы, согласно которым мать собирается отправить ее в хоспис.

После этого больная женщина собрала вещи и съехала вместе с дочками.

«Она ждала абсолютно точно моего окончания», — заявила Казьмина журналистам.

«Я вешу 49 килограммов. Она делала это, изучала, как довести до психоза, чтобы положить человека в психиатрическую больницу», — добавила экс-супруга Аршавина о своей матери.

Женщина обвинила своего сына в бесчувственности. По ее словам, дочери стараются не замечать ее изуродованного болезнью лица, а сын, заявил, что она никогда не поправится.

«Леша сказал: «Долго будем смотреть на твой нос! У тебя всю жизнь будет дыра вместо носа! Ты уже не та, что была», — пожаловалась Казьмина.

Казьмина одна растит троих детей: 17-летнего сына Алексея, 9-летнюю дочь Алису от первого брака и 5-летнюю дочь Есению от Андрея Аршавина.

В октябре сообщалось, что бывшую супругу Аршавина готовили к операции. О течении своей болезни Казьмина периодически пишет в Instagram. Многие сообщения бывшей жены спортсмена носили пессимистичный характер. Но 28 октября она опубликовала пост, где сообщила, что готова и дальше бороться за жизнь. Сейчас Казьмина практическ отказалась от ведения социальных сетей.