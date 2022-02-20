Названы продукты, не подлежащие хранению в холодильнике

Какие продукты не следует хранить в холодильнике, рассказал автор портал WeChat.

По версии автора, многие обыватели рассматривают холодильник как шкаф, в котором можно хранить все без разбору, однако такой подход может быть опасен.

Во-первых, стоит отказаться от хранения в холодильнике приправ и специй. Бадьян и перец при хранении в холодильнике начинают отсыревать, в результате в них вырабатываются афлатоксины, которые могут спровоцировать заболевания печени.

Во-вторых, нельзя в холодильнике держать и тропические фрукты, пишет автор. В бананах, личи и других фруктах ускоряется гниение, в этих фруктах в низкотемпературной среде будут размножаться бактерии и вырабатываться те же афлатоксины.

В третьих, не следует складывать в холодильник и лапшу. Это приготовленное блюдо может храниться максимум в течение двух-трех дней, однако некоторые считают, что в холодильнике она не портится и может храниться дольше. Более долгое хранение может иметь негативное воздействие на здоровье, утверждает автор.

В-четвертых, соленые овощи также не рекомендуется хранить в холодильнике. По мимо этого, в лекарственные растения в холодильнике могут проникнуть различные бактерии и влага, что приведет к утрате полезных свойств.

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