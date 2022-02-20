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Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлен до вечера воскресенья, 20 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Опасность представляет сильный ветер, порывы которого достигают 18 м/с. Предупреждение действует до 21.00.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 17 февраля стало самым теплым днем текущей зимы. Так, максимальная температура воздуха в столице, зафиксированная расположенной в районе ВДНХ метеостанцией, составила плюс 3,5 градуса. До этого в лидерах было 15 февраля, когда в столбики термометров показывали +3,4°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях, ожидающих европейскую часть России в феврале и марте.

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