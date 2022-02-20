Назван «утренний» симптом рака

Сразу после пробуждения может проявляться один из ранних признаков онкологии — продолжительная боль в горле. Об этом заявил британский фармацевт Аббас Канани британской газете Daily Express.

Эксперт считает, что боль в горле является частой характеристикой рака, заметной при пробуждении.

«Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, это может быть симптомом», — предупредил Канани.

К ранним признакам рака, по информации британского фармацевта, также относится кашель по утрам и сильная усталость с раннего утра до позднего вечера. Эксперт отметил, что ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то лучше пройти обследование.

Ранее другой британский врач Санджай Мехта обратил внимание на пять ранних симптомов рака. Злокачественное образование в желудке может вызывать чувство сытости после еды в небольших количествах, а также тошноту, рвоту и другие симптомы.

Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов рассказал «Газете.Ru», что чаще всего явные симптомы рака, такие как боли, припухлости, покраснения в месте новообразования, нарушения аппетита, тошнота, рвота, нарушения стула и так далее появляются уже тогда, когда опухоль достигает значительных размеров и дает метастазы.