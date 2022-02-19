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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Беженцы из Донбасса объяснили решение об эвакуации в Россию

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Беженцы из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали об обстановке в регионе. Видео разместил Life.

По словам одной из свидетельниц, положение обострилось, обстрелы осуществлялись и тогда, когда дети ходили в школу. Другая женщина, которая приняла решение эвакуироваться из региона в Россию, рассказала, что не спит со вчерашнего вечера. Она также отметила, что среди беженцев много тех, у кого грудные дети.

«Мы ушли от снарядов», — сказала она.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в украинской Раде Давид Арахамия записал несколько видео, на которых рассказал о том, что он вместе с группой депутатов и иностранных журналистов попал под обстрел на территории Донбасса. Обстрел произошел на одной из позиций, где расположены силы украинской армии. Депутаты были эвакуированы в убежище вместе с представителями иностранной прессы.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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