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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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ФСБ подтвердила данные о попадании двух снарядов на территорию Ростовской области

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Погрануправление ФСБ России по Ростовской области заявило о попадании двух снарядов на территорию России недалеко от границы с Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Согласно представленной информации, в результате инцидента пострадавших и погибших нет.

«Один из снарядов взорвался в 2 км от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района», — отметили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ провели недалеко от границы массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения.

После этого в Главном следственном управлении Следственного комитета России завели уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны военных Украины. Следователи уточнили, что среди мирного населения в результате обстрела никто не пострадал.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал данную информацию провокацией.

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