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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Из Луганска в Россию отправился первый с 2014 года поезд

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Поезд с эвакуированными жителями самопровозглашенной Луганской народной республики выехал в сторону России, передает РИА «Новости».

По словам председателя правительства ЛНР Сергея Козлова, поезд доставит в Россию около 650 человек. Он сделает остановки в подконтрольных республике Алчевске и Свердловске.

Отмечается, что это первый поезд с 2014 года, который отправился из Луганска в Россию.

Ранее сообщалось, что в Ростовскую область прибыли около 36 тысяч беженцев из Донбасса. На фоне происходящего губернатор Ростовской области подписал распоряжение о введении в регионе режима ЧС.

18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию граждан, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных.

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