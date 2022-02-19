Второй снаряд разорвался в Ростовской области на границе с Украиной

Еще один снаряд разорвался в Тарасовском районе Ростовской области, который граничит с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района», — рассказал источник.

Предположительно, разорвался 120-мм зажигательный боеприпас от системы «Град».

Ранее сообщалось, что на территории Тарасовского района Ростовской области в 1 км от границы России с Украиной разорвался снаряд. Военнослужащие ВСУ провели недалеко от границы массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения. Взрыв произошел в районе 4.00 мск 19 февраля.

По факту произошедшего председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В Ростовской области был введен режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса, об эвакуации которых было объявлено 18 февраля.