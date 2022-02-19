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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Стало известно, сколько украинцев выехало за рубеж перед возможной «войной»

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Carlos Barria/Reuters

На фоне возможного вторжения РФ в Украину стало известно, сколько украинцев уехали за границу в даты, о которых в контексте начала войны писали западные СМИ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив.

По ее словам, за три дня — а именно 14, 15 и 16 февраля --с Украины уехали 135 тыс. граждан. В прошлом году в этот же период страну покинули 70 тыс. человек.

«Говорят, на границе пробок не было, зато раскуплены патроны в украинских оружейниках», --написала она.

Ранее The Sun писала, что Россия «вторгнется» на Украину в 3:00 по киевскому времени (4:00 мск) 16 февраля. Как пишет издание со ссылкой на «данные американской разведки», в «наступлении» должны участвовать 200 тыс. военных. Также, по мнению журналистов таблоида, киевские военные и правительственные центры управления якобы будут подвергнуты шквалу авиаударов.

Когда «предсказание» не сбылось, в материале появились изменения. Отсутствие атаки The Sun объяснил так — «Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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