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Байден продлил режим ЧП в США из-за COVID-19

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден заявил, что чрезвычайное положение в США, объявленное в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19, будет продлено после 1 марта из-за сохраняющегося риска для здоровья населения. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Более 900 тыс. человек в этой стране погибли от этой болезни, и крайне важно продолжать борьбу с COVID-19 и реагировать на него с полной силой и возможностями федерального правительства», — заявил президент.

Чрезвычайное положение было бы автоматически прекращено, если бы в течение 90 дней до годовщины его объявления президент не направил в Конгресс уведомление о продлении.

Режим ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Ранее вирусолог заявил, что жертвами пандемии могли стать 2% населения Земли.

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Коронавирус 2019-nCoV
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