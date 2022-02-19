В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19 в регионах Донбасса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в регионах Донбасса, из которых беженцы едут в Ростовскую область, тяжелее, чем в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эпидситуация в регионах Донбасса - не самая благополучная и тяжелее по коронавирусу как минимум, чем у нас», — рассказала Попова.

Она подчеркнула, что объем тестирования на коронавирус в Донбассе и РФ несопоставим. Кроме того, по ее мнению, обеспечить соблюдение санитарных требований «в толпе не представляется возможным».

Она подчеркнула, что тестирование беженцев из Донбасса на коронавирус нужно проводить в пунктах временного размещения Ростовской области. Она подчеркнула, что в течение двух дней в Ростовскую область будет поставлен необходимый запас тест-систем.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян потребовал на оперативном совещании не затягивать с выплатами беженцам из Донбасса и начать их в течение суток.

18 февраля эвакуацию объявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».