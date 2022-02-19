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Миссию ОБСЕ не пустили к месту падения снаряда в подконтрольной Киеву Станице Луганской

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Наблюдателей ОБСЕ не пустили к месту попадания снаряда в детский сад подконтрольной Киеву Станицы Луганской в Донбассе. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на отчет миссии.

«Сотрудник правоохранительных органов не позволил наблюдателям приблизиться к месту происшествия, заявив, что ведётся расследование», — говорится в документе.

Утром 17 февраля подверглись артиллерийскому обстрелу детский сад и железнодорожная платформа в Станице Луганской — неподалеку от линии разграничения войск .

На фоне ожиданий «российского военного вторжения» посольство США на Украине обвинило Россию в обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской.

В ЛНР сообщили, что Киев пригласил в подконтрольную ему часть Донбасса — в районы населенных пунктов Станица Луганская, Счастья и Крымская --иностранные СМИ. По словам представителя Народной милиции Иван Филипоненко, прибывшие репортеры призваны «в нужном свете» поддержать наступательную операцию украинских силовиков.

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