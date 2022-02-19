В ДНР заявили о втором обстреле Докучаевска за ночь

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило в своем Telegram-канале, что украинские силовики второй раз за ночь обстреляли Докучаевск.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:58 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 14 мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики выпустили не менее 40 гранат по Докучаевску. Также в ДНР сообщили об обстреле поселка Зайцево под Горловкой запрещенными минами.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В самопровозглашенных ЛНР и ДНР сообщили о сильном обострении обстановки на линии соприкосновения. Представители республик заявили, что Украина предпринимает попытки эскалации конфликта. Данные о пострадавших уточняются. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».