В ВОЗ рассказали о том, насколько мир готов к новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир не готов к новой пандемии, которая может разразиться после пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Все зависит от нашего выбора и того, насколько мы готовы. Мы на протяжении длительного времени говорили, что мир не готов и он был застигнут врасплох нынешней пандемией. Я все еще не вижу, что мир готов, и это вызывает у меня беспокойство», — подчеркнул Гебрейесус.

Таким образом, он ответил на вопрос о том, возможно ли предотвращение новой пандемии.

Глава организации также подчеркнул, что в текущий момент отсутствуют необходимые инвестиции в подготовительные мероприятия. По его мнению, в такой ситуации нельзя быть готовым к новой пандемии.

Ранее стало известно, что научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая изучает происхождение коронавируса, в ближайшие недели озвучит результаты своей работы.