Молодежный актив «Единой России» поможет эвакуированным из ДНР и ЛНР

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что члены партии 19 февраля отправят первую группу молодежи в Ростовскую область на помощь жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба партии.

«В Ростовскую область выезжает группа молодежного актива «Единой России» под руководством заместителя руководителя фракции «Единая Россия», координатора партии по молодежной политике Игоря Кастюкевича», — цитирует пресс-служба слова Турчака.

Он отметил, что вместе с МЧС они оценят объем необходимой помощи, в первую очередь детям.

Ранее сообщалось, что число жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, которых планируется эвакуировать в Россию, достигает 700 тыс. человек.

Эвакуацию объявили 18 февраля главы самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Они объяснили вывоз жителей подготовкой вооруженными силами Украины наступательной операции. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».