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Врач Дементьев рассказал, как болезни можно определить по глазам

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По глазам можно определить сразу несколько проблем со здоровьем. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев.

Так, повышенный уровень холестерина можно определить по состоянию век.

«Это видно визуально просто при разговоре с человеком. На веках у таких пациентов можно увидеть ксантелазмы — жировые отложения холестерина. Еще один признак — дуга синего оттенка вокруг радужки глаза. Как правило, она возникает у людей в возрасте и связана с повышением холестерина», — сказал он.

Ранняя катаракта, когда мутнеет хрусталик и постепенно снижается зрение, в свою очередь, может говорить о сахарном диабете

«Заболевания печени тоже можно определить по глазам. При вирусных гепатитах происходит пожелтение покровов тела и роговицы глаз. Билирубин, который печень должна перерабатывать, но не справляется с этим, попадает в кровь и в ткани и окрашивает их. Меланому, которая появилась в глазу, также можно увидеть при осмотре. Она может быть на радужке, на склере или внутри глаза на сосудистой оболочке», — пояснил Дементьев.

Сухость глаз свидетельствует о дефиците витамина А. Чтобы избавится от этого стоит скорректировать питание — потреблять больше моркови и говяжьей печени либо принимать БАДы.

«Чтобы снять неприятные ощущения в глазах, пользуйтесь увлажняющими каплями и используйте в помещении увлажнитель воздуха», — заключил специалист.

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