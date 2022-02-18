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Ушел из жизни Борис Невзоров

Борис Невзоров умер от последствий COVID-19 на 73-м году жизни

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Народный артист РФ Борис Невзоров ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

«Сегодня [он] умер, ковид», — сказала она.

Невзоров в 1975 году окончил Школу-студию МХАТ. В том же году его приняли в труппу Московского Нового драматического театра, где он прослужил до 1984 года. Он также выступал на сцене Театра имени Моссовета, ЦКДЮФ имени Горького, Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. С 2005 года Невзоров стал актером Малого театра.

Широкой публике он известен по многочисленным ролям в кино — он сыграл более чем в 100 фильмах и телесериалах, среди которых «Россия молодая», «Каменская», «Марш Турецкого».

Сегодня также стало известно о смерти советского и российского актера Геннадия Юхтина, известного ролями в таких кинолентах, как «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители» и «Братья Карамазовы».

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