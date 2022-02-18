Вирусолог назвал необходимое для «омикрона» количество антител

Чтобы избежать заражения штаммом коронавируса «омикрон», титр антител в организме человека должен быть выше 1000 Bau/мл. О этом в беседе с Ura.ru заявил вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев.

По его словам, меньшие значения смогут защитить лишь от тяжелого течения, так как организм в ответ очень быстро выработает нужную 1000 Bau/мл.

«Но сколько нужно антител, чтобы радикально защитить от заражения, неизвестно, может быть и 1000, и 2000, и 3000, то есть это тысячи единиц», — отметил вирусолог.

Ранее сообщалось, что американским ученым из Йельской школы общественного здравоохранения и лаборатории Миримус удалось выяснить, что пиковая вирусная нагрузка на организм больного оказывается в первые три дня после заражения «омикроном». Именно в этот период человек наиболее заразен для окружающих.

В рамках исследования ученые взяли 37 зараженных испытуемых, – все из них были ранее вакцинированы. Ежедневно проводилось ПЦР-тестирование, чтобы узнать, на какие сутки вирус не обнаруживается в организме.

В результате ученым удалось выяснить, что пиковая вирусная нагрузка на организм приходится на первые три дня болезни. По истечении трех суток вирусная нагрузка у большинства пациентов начинала падать.