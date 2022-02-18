Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Покровская о Тутберидзе: она не ударила Валиеву и не сделала чего-то грубого 15:27
Владелец Facebook и WhatsApp вылетел из топ-10 самых дорогих компаний 15:23
Лукашенко: Запад проиграл «первый раунд» своей кампании против Белоруссии и РФ 15:20
Первый тренер Валиевой показал письмо 6-летней Камилы ледовой фее 15:20
Бывшая жена Прохора Шаляпина сменила имидж 15:19
В ДНР заявили о предотвращении диверсии со стороны Украины 15:19
На Украине захотели добиться списания внешнего долга 15:16
Премьер Польши рассказал о новых санкциях Европы против России 15:12
Валиева получит государственную награду 15:11
Российские фигуристки получили медали Олимпиады 15:08

Вирусолог назвал необходимое для «омикрона» количество антител

Вирусолог Скулачев: чтобы избежать заражения «омикроном», нужен высокий титр антител

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Чтобы избежать заражения штаммом коронавируса «омикрон», титр антител в организме человека должен быть выше 1000 Bau/мл. О этом в беседе с Ura.ru заявил вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев.

По его словам, меньшие значения смогут защитить лишь от тяжелого течения, так как организм в ответ очень быстро выработает нужную 1000 Bau/мл.

«Но сколько нужно антител, чтобы радикально защитить от заражения, неизвестно, может быть и 1000, и 2000, и 3000, то есть это тысячи единиц», — отметил вирусолог.

Ранее сообщалось, что американским ученым из Йельской школы общественного здравоохранения и лаборатории Миримус удалось выяснить, что пиковая вирусная нагрузка на организм больного оказывается в первые три дня после заражения «омикроном». Именно в этот период человек наиболее заразен для окружающих.

В рамках исследования ученые взяли 37 зараженных испытуемых, – все из них были ранее вакцинированы. Ежедневно проводилось ПЦР-тестирование, чтобы узнать, на какие сутки вирус не обнаруживается в организме.

В результате ученым удалось выяснить, что пиковая вирусная нагрузка на организм приходится на первые три дня болезни. По истечении трех суток вирусная нагрузка у большинства пациентов начинала падать.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть