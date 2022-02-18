Девятилетний школьник стал самым молодым в мире инструктором по йоге

Девятилетний школьник из Индии стал самым молодым в мире инструктором по йоге, сообщает UPI. Достижение мальчика попало в Книгу рекордов Гиннеса.

Школьнику Рейаншу Сурани на момент рекорда исполнилось 9 лет и 220 дней.

По словам Сурани, который сейчас живет в Дубае, он начал заниматься йогой со своими родителями, когда ему было четыре года. В то время отец и мать Рейанша записались на 200-часовой курс подготовки учителей йоги.

«Я решил присоединиться к ним с удивлением обнаружил, что мне тоже нравится преподавать», — рассказал мальчик.

Сейчас Сурани ведет уроки йоги для одноклассников, а также дает частные уроки вне школы.

«Я счастлив, что могу передавать свой опыт и знания людям во всем мире для их благополучия», — рассказал школьник.

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