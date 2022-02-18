Украинскую организацию «Свободный Идель-Урал» признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России украинскую организацию «Свободный Идель-Урал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов 16 февраля в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Громадьска органiзацiя «Вiльний Ідель-Урал» («Свободный Идель-Урал», Украина)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В начале февраля Верховный суд Российской Федерации признал движение «Колумбайн» террористическим. Это решение было принято в ответ на иск Генеральной прокуратуры и вступило в силу немедленно.

До этого деятельность польского фонда WOT Foundation признали нежелательной в России.