Вес продуктовых товаров в России стал уменьшаться для сохранения цен

Российские производители стали сокращать размер и вес товара для сохранения стоимости. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей розничных торговых сетей.

Источник издания рассказал, что компания Nestle начала выпуск шоколад «Россия» весом 82 г, хотя ранее продукт поставлялся по 85 г, объем растворимого кофе снизился с 95 г до 85 г, а производитель Danone уменьшил объем питьевых йогуртов «Активиа» с 270 г до 260 г. Макаронные изделия компании «Макфа» уменьшились с 450 г. за упаковку до 400, а банка пива Heineken теперь выпускается объемом 0,43 л.

Сокращение объема упаковки также коснулось сметаны, кормов для домашних животных, сладостей и молочной продукции.

В сети «Верный» подтвердили, что некоторые производители стали уменьшать размер и вес товара. Производители отметили, что это вынужденная мера, которая позволит сохранять ценовую доступность продукта в условиях роста цен на производство.

Ранее сообщалось, что в России с января 2017 года по январь 2022 года в два раза увеличились цены на продукты, необходимые для приготовления борща.

Так, капуста вместо 18,46 руб. стала стоить 59,96 руб., морковь выросла в цене с 26,98 руб. до 48,37 руб., репчатый лук — с 22,43 руб. до 31,4 руб., свекла — с 22,52 руб. до 45,22, руб. картофель — с 20,8 руб. до 48,24 руб.