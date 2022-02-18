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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Из Киева готовы эвакуировать всех жителей

Власти Киева проведут полную эвакуацию населения в случае «боевых действий»

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РИА «Новости»

В Киеве готовы провести полную эвакуацию населения, если «боевые действия» дойдут до столицы Украины. Об этом в эфире «Громадського радио» заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

«В случае боевых действий будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ», — сказал он, добавив, что в городе также останутся те, кто не захочет уезжать.

По его словам, в случае «боевых действий» метро Киева будет работать по три часа утром и три часа вечером. В остальное время метрополитен будет служить укрытием.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее Politico сообщало, что Россия начнет вторжение на Украину после 20 февраля. До этого это издание обещало о нападении 16 февраля.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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