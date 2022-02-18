В России воспитателей ясельной группы заставили чистить снег с крыши без страховки

В Комсомольске-на-Амуре воспитателей ясельной группы детского сада №26 заставили чистить снег с крыши без страховки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

После снегопада и метели директриса учреждения отправила воспитателей ясельной группы на крышу, так как указала, что больше снег чистить некому. Женщины взяли в руки лопаты и забрались наверх.

Как воспитательницы ходят на крыше без страховки сняла одна из матерей, которая пришла в ясли за ребенком.

Видео быстро разлетелось по родительским чатам.

По информации Telegram-канала, управление образования провело проверку — директор отделалась только предупреждением.

Как решился вопрос с уборкой снега на крыше — не сообщается.

Ранее стало известно, что сотрудники детсада в Карелии издевались над детьми: обмазывали их майонезом и бросали одежду в унитаз.