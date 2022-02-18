В России запланировали возобновить проект первой железной дороги в Туве

Проработать условия и сроки возобновления строительства железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино поручила Минтрансу и Минфину вице-премьер Виктория Абрамченко. Ведомства будут работать совместно с инвестором Элегестского месторождения угля в Туве Русланом Байсаровым. Об этом пишет РБК.

Стоимость проекта должна быть рассчитана в текущих ценах с учетом его особой значимости для экономики Тувы.

Абрамченко направила поручение в Минфин, Минтранс, Росжелдор и РЖД. Его пункты сформированы по итогам совещания по развитию угольной промышленности в Сибирском федеральном округе. Срок поручения — 28 февраля.

В мае 2014 года российские банки планировали вложить в реализацию проекта развития Элегестского угольного месторождения и строительства ж/д линии Элегест — Кызыл — Курагино около 76 млрд руб. Помимо этого 87 млрд руб. должно было выделить государство, 54 млрд руб. инвестировать сторонние предприниматели.

Байсаров также отметил, что в проект он будет вкладывать и свои личные средства. По его данным на 2014 год, реализация проекта обеспечит рабочие места в Республике Тыва, около 15 тыс. вакансий появится в регионе. Это даст госбюджету 13 млрд руб. налоговых отчислений. Проект рассчитан на 20 лет и окупится через такой же приблизительно срок.