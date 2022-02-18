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Врач назвала заболевание, которое может стереть память иммунной системы

Врач Шамгунова заявила, что корь может вызвать повторное заражение коронавирусом

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Косвенной причиной повторного заражения коронавирусом могут стать последствия одного заболевания, которое приводит к утрате иммунной системой «памяти» о перенесенных инфекциях. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук Белла Шамгунова.

«Коревая амнезия — особое состояние, которое развивается у пациентов после заболевания корью. Не у всех, но у некоторой части переболевших корью людей может развиться так называемая посткоревая иммуносупрессия», — объяснила врач.

Под посткоревой иммуносупрессией подразумевается возможность вируса кори заражать Т- и B-лимфоциты — клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях и вакцинациях.

По словам Шамгуновой, вирус кори может лишить человека иммунитета от других инфекций примерно на три года. При этом она подчеркнула, что влияние такой «амнезии» на восприимчивость человека к COVID-19 пока не до конца изучена, однако можно предположить, что и в случае с коронавирусом у пациента будет наблюдаться аналогичная ситуация.

Ранее врач-эндокринолог сети клиник «Атлас» Екатерина Гуреева рассказала, что после перенесенного COVID-19 у человека может развиться хрупкость костей из-за резкого падения витамина D.

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Коронавирус 2019-nCoV
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