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Австрия разрешит въезд российским туристам

Австрия с 22 февраля разрешит въезд российским туристам по тестам ПЦР и на антиген

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Австрия разрешит въезд российским туристам по результатам теста на COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на австрийское министерство туризма.

Новые правила вступят в силу 22 февраля.

В Минздраве Австрии указали, что въезд из России будет разрешен по ПЦР-тестам и тестам на антиген.

Срок ПЦР-теста не должен превышать 72 часа, срок теста на антиген — 24 часа.

В министерстве здравоохранении Австрии отметили, что въезд из России также возможен при условии вакцинации препаратом, одобренным EMA или ВОЗ, и при выздоровлении с наличием дополнительного ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что визовые центры Литвы начинают принимать заявления на выдачу шенгена по всем целям поездки.

Начиная с 31 марта 2022 года граждане могут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей шенгенской визы и при предъявлении отрицательного ПЦР теста (сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в Литву) или сертификата о вакцинации признанной в Литве вакциной, говорится на сайте VFS Global. При этом при подаче документов заявитель должен подтвердить, что он въедет в страну не раньше 31 марта 2022 года.

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