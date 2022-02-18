Стали известны самые нелюбимые домашние дела россиян

Среди самых нелюбимых домашних дел россиян оказалась глажка одежды (17%), а самым успокаивающим ​— уход за комнатными растениями (33%), следует из опроса сервиса по безопасному заказу услуг СберУслуги и медиахолдинга Rambler&Сo, поступившего в «Газету.Ru».

Среди других домашних дел, не приносящих удовольствие или радость, россияне выделили мытье посуды (15%), полов (14%) и окон (14%). За разбор гардероба и протирание пыли проголосовали 12% опрошенных. Еще 10% сказали, что они не любят ухаживать за домашними цветами, и только 6% отметили вынос мусора.

При этом 42% опрошенных хотели бы передать мытье окон клинерам, 13% с удовольствием делегировали бы уборку пола и глажку одежды. Передать уход за растениями в руки специалистов хотели бы только 8%. За протирание пыли и мытье посуды проголосовало еще по 7% опрошенных. Меньше всего россияне хотели бы поручить кому-то разбор гардероба (5%) и вынос мусора (5%).

Также среди приятной рутины 13% опрошенных отдали свои голоса за разбор гардероба, 12% — за глажку одежды. Еще по 8% проголосовали за вынос мусора и мытье полов. За протирание пыли высказались 3%, а за мытье окон – только 2%

При этом почти четверть россиян (19%) признались, что всегда слушают музыку, когда занимаются домашними делами, а 16% никогда этого не делают. Остальные время от времени включают любимые треки во время уборки.



Несмотря на то, что у россиян есть домашние дела, которые они хотели бы делегировать специалистам, только 5% опрошенных пользуются услугами помощников чаще 1 раза в месяц. Еще 14% обращались в специализированные службы несколько раз, и 81% никогда не привлекали специалистов к помощи с бытовыми задачами.

По данным сервиса СберУслуги, среди россиян растет интерес к услугам домашних помощников: так, в 2021 году спрос на услуги клининга вырос на 43%. Услуги по чистке ковров искали на 45% чаще, а по чистке мебели – на 24%.

Чаще всего россияне ищут специалистов, которые готовы помочь с поддерживающей или генеральной уборкой. Рост спроса на эти услуги обычно повышается в январе, а с мая традиционно растет интерес к клинингу окон и балконов.

Ранее россиянам дали советы, как выйти из зимней спячки.