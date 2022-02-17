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Калининградская область обратились в МИД из-за транспортного коллапса на границе Литвы

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Правительство Калининградской области обратилось в МИД с просьбой оказать содействие тем, кто застрял в пробках из-за транспортного коллапса на границе Белоруссии с Литвой. Об этом рассказал пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков, его цитирует РБК.

По его словам, основной причиной сложившейся ситуации стало изменение формы накладных, трудности с заполнением которых и задерживают водителей.

«И модернизация, как говорят наши западные партнеры, программно-аппаратного комплекса, который, соответственно, на границе у них установлен, в связи с этим пропускная способность этих пунктов временно снижена в несколько раз, поэтому возникают такие затруднения», — рассказал Лысков.

С марта 2020 года жители Калининградской области не имеют возможности выезжать на своих автомобилях за границу из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Маршрут через Белоруссию и Литву — один из кратчайших путей из Центральной России в регион. Литва открывается для российских туристов только с 31 марта.

В связи с этим власти Калининградской области выступили с инициативой снятия ограничений на пунктах пропуска с Литвой и направили соответствующее обращение в федеральный оперштаб.

Правительство Литвы приняло решение, что с 5 февраля в связи с изменением эпидемиологической ситуации больше не придется использовать COVID-сертификаты внутри страны.

Граждане РФ с 31 марта смогут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей визы и отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации одобренным в стране препаратом.

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