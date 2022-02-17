Пилот самолета написал в небе рядом с Украиной слово «relax»

Пассажирский самолет Airbus A321 Air Moldova написал в небе у границы с Украиной слово «расслабьтесь» (англ. relax) шириной около 130 км. На это обратил внимание сервис Flightradar на своей странице в Twitter.

По данным Flightradar24.com, «лозунг» появился всего в 40 километрах от границы с Украиной, его наблюдали более 30 тыс. человек. Самолет вылетел из Кишинева, столицы Молдавии, на один час 40 минут полета, прежде чем приземлиться обратно в том же аэропорту.

Это произошло после того, как западные источники сообщили, что десятки тактических групп российских батальонов переместились от украинской границы на фоне растущих опасений «вторжения» РФ на Украину.

Ранее минобороны Великобритании опубликовало карту «вторжения Путина» на Украину. При этом министерство отмечало, что схема была «приведена исключительно в иллюстративных целях».