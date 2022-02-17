В России могут запретить продажу алкоголя людям младше 21 года

Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил, что готовится к внесению в Думу законопроект о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года, передает РИА «Новости».

Законопроектом предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года. В настоящее время запрет на продажу действует для лиц, достигших 18 лет.

В случае принятия законопроекта штрафы за продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, останутся прежними, уточнил Хамзаев. Так, физическому лицу за нарушение будет грозить штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб.

Депутат подчеркнул, что благодаря законопроекту «дополнительные три года трезвости» сохранят здоровье молодежи.

Ранее сообщалось, что Госдума может принять законопроект о запрете на продажу алкоголя с содержанием более 28% этилового спирта в пластике. При это тара размером не более 50 мл и импортный алкоголь станут исключениями.