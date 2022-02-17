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В Канаде построят парковку на месте парка, посвященного погибшим во Второй мировой войне

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The Ottawa Hospital/Parsons

Комитет по городскому планированию Оттавы одобрил строительство парковки на месте мемориального парка Королевы Юлианы. Об этом сообщает CBC.

Увеличение территории больницы и строительство новой парковки может начаться уже в ближайшее время, однако окончательно проект будет готов только к 2028 году. При этом, парковку рядом с медицинским учреждением планируют построить к 2024 году.

Мемориальный парк был заложен в память о канадцах, погибших во время Второй мировой войны во время освобождения Нидерландов от фашизма. Юлиана, которая на тот момент была наследницей престола Голландии, во время оккупации переехала с семьей в Канаду и стала символом сплочения нации против захватчиков.

Эко-активисты выразили недовольство решением правительства канадской столицы.

«Этот парк построен в память о жертве канадских солдат, погибших во Второй мировой войны, а также в знак хороших отношений между народами Канады и Нидерландов. Решение горсовета прямо противоречит заявляемой политике правительства о создании комфортной и зеленой городской среды», — сообщил член парламента от Партии зеленых Элизабет Мэй.

Ранее пользователи сети осудили девушку за фотосессию в мемориале жертвам Холокоста.

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