Агрессивная белка заблокировала женщину в офисе

На жительницу США напала агрессивная белка, пишет Daily Mail. Из-за действий животного женщина более получаса не могла покинуть свой офис.

Кэрри Хейер из Индианы последней выходила из офиса, когда на нее кинулась белка, пробегавшая по улице. Испугавшись, женщина забежала обратно в здание, опасаясь быть покусанной.

«Я посмотрела вниз, и белка встала на задние лапы и буквально посмотрела мне в глаза», — рассказала американка.

Женщина начала ждать, когда грызун уйдет, но тот караулил ее у двери. Кэрри даже позвонила своему мужу, однако супруг лишь посмеялся и пожелал ей удачи.

Хейер рассказала,что спустя 35 минут белка все-таки убежала в неизвестном направлении и больше не возвращалась. Тем не менее Кэрри думает, что их следующая встреча не за горами.

«У меня с собой орехи на случай, если она вернется», — добавила Кэрри.

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