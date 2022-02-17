Мэр Новокузнецка Кузнецов разрешил горожанам не оплачивать долги за ЖКХ

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в программе «Утро с мэром» на канале «Ново ТВ» объяснил ситуацию с необоснованно крупными счетами за капитальный ремонт, полученными жителями города.

Он отметил, что многим жителям города в последнее время стали приходить счета за услуги ЖКХ на крупные суммы, от 15 до 30 тыс. руб. Другая часть граждан, наоборот, перестала получать подобные квитанции и опасается, что им начислят штраф за неуплату.

По словам Кузнецова, причиной стала ошибка управляющих компаний.

«Вы пока эти деньги не оплачивайте, потому что это может быть ошибка, может быть задвоение или что-то еще. За каждую сумму нужно получить разборчивый ответ: «Что произошло?». И только после этого, когда мы убедимся, что во всем разобрались, надо будет идти и оплачивать», — сказал мэр в прямом эфире.

Также Кузнецов извинился за сложившуюся ситуацию перед жителями города и пообещал лично проследить за разрешением проблемы.

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