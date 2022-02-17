В Турции 10 регионов России назвали «автономными тюркскими республиками»

Турецкая газета Karar опубликовала статью о Башкортостане, в которой перечислила 10 российских регионов, которые, будучи «тюркскими республиками», не обладают суверенитетом.

После рассказа о Башкирии, автор статьи называет «семь независимых тюркских республик», упоминая, в том числе, и территорию Северного Кипра — никем (кроме Турции) не признаваемого в качестве отдельного государства.

«Кроме того, существуют автономные тюркские республики, не обладающие независимостью. Большинство из них расположено в России. В автономных тюркских республиках проживают различные группы тюркских народов», — отмечено в статье.

В качестве таких территорий названы следующие: Татарстан, упомянутая Башкирия, Чувашия, Тува, Якутия, Алтай, Кабардино-Балкария, Дагестан, Хакасия, Карачаево-Черкесия.

Также в статье названы автономные районы с тюркским населением. В частности, к ним отнесены Гагаузия (в составе Молдавии), Нахичеванская автономная республика (в Азербайджане), Каракаллакстан (в Узбекистане) и Синьцзян-Уйгурский автономный район (в КНР).

Ранее лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил карту «тюркского мира» главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Судя по подарку, к регионам «тюркского мира» относятся часть Сибири и южные регионы России — они окрашены в оранжевый цвет, как и части Ирана и Монголии. Красным помечены Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Желтым цветом закрашены Алтай, Якутия и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Что обозначают эти цвета — не проясняется. При этом всего в «тюркский мир» вошли почти 20 российских субъектов.

Комментируя подарок турецкому лидеру, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сожаление относительно того, что на карте «тюркского мира» центром обозначена Турция, а не Алтай.