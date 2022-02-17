Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Зеленский предложил Путину провести переговоры 13:14
Чемпионка СССР Варданян выделила сильные стороны у российских фигуристок на ОИ 13:14
Глава минобороны Украины допустил признание Россией ДНР и ЛНР 13:14
В Иркутске грузовик попал в ДТП с тепловозом 13:12
Снаряд ВСУ проломил стену детского сада в Донбассе 13:12
Феминистка заявила, что «взбесилась» от законопроекта Совфеда о запрете «радикального... 13:10
Треть россиян посчитали криптовалюту рискованным вложением 13:10
В Кремле оценили ситуацию рядом с российскими границами 13:07
Белорусский лыжник Долидович рассказал, как бежал в Польшу 13:07
Суд отправил в колонию отца экс-главы ФБК* Юрия Жданова 13:04

В Турции 10 регионов России назвали «автономными тюркскими республиками»

Турецкая газета Karar назвала 10 регионов РФ «автономными тюркскими республиками»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алина Распопова/«Газета.Ru»

Турецкая газета Karar опубликовала статью о Башкортостане, в которой перечислила 10 российских регионов, которые, будучи «тюркскими республиками», не обладают суверенитетом.

После рассказа о Башкирии, автор статьи называет «семь независимых тюркских республик», упоминая, в том числе, и территорию Северного Кипра — никем (кроме Турции) не признаваемого в качестве отдельного государства.

«Кроме того, существуют автономные тюркские республики, не обладающие независимостью. Большинство из них расположено в России. В автономных тюркских республиках проживают различные группы тюркских народов», — отмечено в статье.

В качестве таких территорий названы следующие: Татарстан, упомянутая Башкирия, Чувашия, Тува, Якутия, Алтай, Кабардино-Балкария, Дагестан, Хакасия, Карачаево-Черкесия.

Также в статье названы автономные районы с тюркским населением. В частности, к ним отнесены Гагаузия (в составе Молдавии), Нахичеванская автономная республика (в Азербайджане), Каракаллакстан (в Узбекистане) и Синьцзян-Уйгурский автономный район (в КНР).

Ранее лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил карту «тюркского мира» главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Судя по подарку, к регионам «тюркского мира» относятся часть Сибири и южные регионы России — они окрашены в оранжевый цвет, как и части Ирана и Монголии. Красным помечены Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Желтым цветом закрашены Алтай, Якутия и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Что обозначают эти цвета — не проясняется. При этом всего в «тюркский мир» вошли почти 20 российских субъектов.

Комментируя подарок турецкому лидеру, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сожаление относительно того, что на карте «тюркского мира» центром обозначена Турция, а не Алтай.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть