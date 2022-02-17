Россиянам рассказали о влиянии курения на организм при ОРВИ

Заведующая 4-м терапевтическим отделением ГКБ №52, врач-пульмонолог Ирина Белоглазова рассказала, что курение при ОРВИ усилит негативное состояние и затянет выздоровление, при этом простудные заболевания и ОРВИ снижают тягу к курению. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, коронавирус, грипп, ОРВИ и ОРЗ могут повлиять на развитие вирусной пневмонии и повредить легкие. Курение также вредно в плане развития хронической обструктивной болезни легких и онкологических заболеваний дыхательной системы.

«А при ОРЗ тем более нежелательно курить, потому что вирус поражает дыхательные пути — от носовой полости и до легких. И если мы, помимо того, что наш дыхательный тракт испытывает стресс в виде существующего и развивающегося в нем воспаления, будем еще ингалировать вредные вещества, то это усиливает негативное состояние, затягивает выздоровление, зачастую способствует хронизации процессов», — отметила Белоглазова.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев предложил бороться с курением, сделав все пачки сигарет одинаковыми.