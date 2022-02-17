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В Хабаровском крае три браконьера нанесли ущерб в 44 млн рублей

Три браконьера из Хабаровского края истребили осетров на 44 млн рублей

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Пресс-служба МЧС России/РИА «Новости»

В Хабаровском крае три браконьера добыли занесенных в красную книгу осетров на более чем 44 млн рублей. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По версии следствия, к незаконному промыслу причастны трое местных жителей — двое мужчин и женщина. Мужчины ловили краснокнижных рыб, женщина занималась переработкой, хранением и реализацией. Преступление длилось с мая по июнь 2019 года.

«После этого, соучастники переработали, засолили и упаковали икру в 353 пластиковых контейнера и вместе с двумя частями калуги (рыба из семейства осетровых — прим. ред.) незаконно хранили до их продажи и изъятия сотрудниками полиции. 68 полимерных контейнеров объемом 0.5 л каждый мужчины сбыли в г. Хабаровске. Действиями соучастников государству причинен ущерб на сумму свыше 44 млн рублей», — говорится в сообщении СК.

Против браконьеров возбудили дело по части 1 ст. 258. 1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов), оно уже направлено в суд.

Ранее в Московской области изъяли пять тонн поддельной красной икры.

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