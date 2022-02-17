Мужчина женился на 14 женщинах и жил за их счет

В Индии, в штате Одиша арестовали мужчину, который за 43 года женился 14 раз и жил за счет своих жен. Об этом пишет Daily Mail.

65-летний Рамеш Чандра Свейн впервые связал себя узами брака в 1979 году и успел обзавестись пятью детьми.

С 2010 года он начал «охотиться» на разведенных состоятельных женщин, каждой из них он представлялся новым выдуманным именем.

Все жены жили в разных штатах Индии и не подозревали о существовании друг друга.

Сразу после свадьбы мужчина начинал требовать у очередной жены деньги и переписать на него имущество. Добившись имущества, он исчезал.

Обман вскрылся благодаря одной из жен. Учительница, на которой в очередной раз женился Свейн, нашла в его телефоне сообщения от других женщин, связалась с ними и выяснила, что он также является и их мужем. После этого учительница обратилась в полицию.

Сумма, которую Свейну удалось заработать на обманутых женщинах, до сих пор неизвестна. У мошенника при аресте обнаружили пять удостоверений личности. По законам Индии, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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