Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Президент Венесуэлы заявил о военном сотрудничестве с Россией 04:02
Шведский журналист о матче против России по хоккею в 1/2 финала ОИ: ужасное... 03:51
Метеоролог рассказал об идущих на регионы России шторме и ураганах 03:46
Биатлонист Латыпов обратился к болельщикам после упущенной победы в эстафете 03:39
В Совфеде предложили расширить перечень противоправного контента 03:31
«Фиорентина» определилась с будущим Кокорина 03:21
В США анонсировали встречи Харрис со Столтенбергом, Олафом и Зеленским на этой... 03:18
Украинский консул предложил «уничтожить» Россию 03:10
Медсестра, проходившая по делу о гибели 7 человек от рентгена, пыталась... 03:05
Тренер по фигурному катанию Мишин подверг критике WADA 02:51

Мужчина женился на 14 женщинах и жил за их счет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В Индии, в штате Одиша арестовали мужчину, который за 43 года женился 14 раз и жил за счет своих жен. Об этом пишет Daily Mail.

65-летний Рамеш Чандра Свейн впервые связал себя узами брака в 1979 году и успел обзавестись пятью детьми.

С 2010 года он начал «охотиться» на разведенных состоятельных женщин, каждой из них он представлялся новым выдуманным именем.

Все жены жили в разных штатах Индии и не подозревали о существовании друг друга.

Сразу после свадьбы мужчина начинал требовать у очередной жены деньги и переписать на него имущество. Добившись имущества, он исчезал.

Обман вскрылся благодаря одной из жен. Учительница, на которой в очередной раз женился Свейн, нашла в его телефоне сообщения от других женщин, связалась с ними и выяснила, что он также является и их мужем. После этого учительница обратилась в полицию.

Сумма, которую Свейну удалось заработать на обманутых женщинах, до сих пор неизвестна. У мошенника при аресте обнаружили пять удостоверений личности. По законам Индии, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в США лидер мормонов-многоженцев, отбывающий пожизненный срок за изнасилование, попал в больницу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть